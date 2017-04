Plus d'infos sur le spectacle Les Fourberies de Scapin à Irigny

Titre : Les Fourberies de Scapin

D'après Molière

Âge : Familial, dès 10 ans

Genre : Comédie

Compagnie : Le Chapiteau Théâtre Compagnie

Durée : 1h40

Pendant l'absence de leurs mères respectives, Octave s'est marié en secret avec Hyacinthe, jeune fille pauvre au passé mystérieux, et Léandre est tombé amoureux de Zerbinette. Or voici que les mères, Dame Argante et Dame Géronte, rentrent de voyage avec des projets de mariage pour leurs enfants. Paniqués, les fils font appel à Scapin, valet de Léandre. Scapin, maître du subterfuge, sait parler le langage qui convient à chacun et accepte de venir en aide aux deux jeunes hommes pour faire triompher le choix de l'amour.

La comédie de Molière prend les allures d'une grande fête burlesque et musicale où se côtoient allégrement femmes à barbe, musiciens, acrobates, clowns, magiciens et catcheurs. Dans ce cirque sans chapiteau les évocations y sont felliniennes et l'ambiance kusturicienne.

Mise en scène : Régis Rey

Jeu : Pierre Bérard, Veronica Capozzoli, Claude Courtieu, Angélique Dessaint, Lamia Djafer-Cherif, Jean-Philippe Doyon, Amandine Meurenand, Stéphanie Migliorini, Violaine Stevenin

Dates :

Vendredi 7 avril 20h30

Samedi 8 avril 17h

Dimanche 9 avril 17h

Site web : http://www.patadome-theatre.com/index.php

Infos réservation :

1 - Sur place aux horaires d'ouverture du théâtre : du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h15 2- Par téléphone au 04 78 51 48 87 (paiement sécurisé à distance par carte bancaire) 3- Sur Internet : www.patadome.com rubrique Billetterie en ligne / www.Fnac.com Des commissions sur les ventes internet sont ajoutées aux tarifs initiaux.