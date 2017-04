Plus d'infos sur le spectacle Georges ! à Irigny

Spectacle à partir de 3 ans.

Titre : Georges !

Âge : 3-6 ans

Genre : Théâtre musical livresque

Compagnie : La Toute Petite Compagnie

Durée : 45 min

Mesdemoiselles Passet et Zarka viennent présenter une animation autour de leurs livres préférés. Or Georges, chien-livre de Mlle Passet, a mangé tous les éléments de l'histoire. Extirpant décors et accessoires du gosier du chien, les deux musiciennes-comédiennes vont être confrontées à une véritable tornade d'effronteries et de situations chaotiques. Les albums de jeunesse deviennent personnages et les imprévus donnent lieu à des chansons.

Un spectacle qui a du chien et qui s'inspire du livre Aboie, Georges ! de Jules Feiffer.

Écriture et jeu : Hélène Passet, Karine Zarka

Scénographie : Hélène Manteaux

Dates :

Samedi 1er avril 16h30

Dimanche 2 avril 11h et 16h30

Site web : http://www.patadome-theatre.com/index.php

Infos réservation :

1 - Sur place aux horaires d'ouverture du théâtre : du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h15 2- Par téléphone au 04 78 51 48 87 (paiement sécurisé à distance par carte bancaire) 3- Sur Internet : www.patadome.com rubrique Billetterie en ligne / www.Fnac.com Des commissions sur les ventes internet sont ajoutées aux tarifs initiaux.