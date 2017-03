Plus d'infos sur le spectacle Pick'o'rama Par Mamoot à Feyzin

l'épicerie moderne - AMAF 1076184/1076185/1076193 présente

PICK'O'RAMA PAR MAMOOT Concert de Rock(s) indé à partager en famille à partir de 6 ans / durée 50 minutes ouverture de la salle et la billetterie 30 minutes + tôt Et si nous sortions des standards du rock ? Et si les petites oreilles se mettaient, pour une fois, à écouter du rock psychédélique ou du grunge... ? C'est le pari osé des 4 musiciens de Mamoot qui proposent dans ce concert audiovisuel une expérience inédite aux petits spectateurs : balade itinérante et sonore dans les sous-sols de New-York à Seattle en passant par Londres et Manchester. Avec Pick'O'Rama, on écoute de la pop, du hip-hop, du rock, aux accents garage parfois, du grunge, de l'électro et dans certains titres, un peu de tout ça en même temps. Avec Pick'O'Rama, on y découvre aussi un petit festival de clips et court-métrages, où les images, à la fois contemplatives, drôles et surprenantes, viennent sublimer la musique. Concert imaginé comme un panorama de tout ce que la scène anglo-saxonne donne à entendre depuis trois décennies, voici l'occasion idéale d'éveiller la curiosité des plus jeunes et de les initier à l'univers du rock indé !