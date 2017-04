Plus d'infos sur le spectacle Najette à Feyzin

l'épicerie moderne - AMAF 1076184/1076185/1076193 présente

NAJETTE à partir de 4 ans / durée 50 minutes ouverture de la salle et la billetterie 30 minutes + tôt « Les Poux », son premier album écrit avec la complicité de Nicolas Repac (guitariste et arrangeur pour Arthur H, Maurane, Mamani Keïta) et Pascal Parisot. Une musique peinte avec des crayons de couleurs, accompagnée sur scène d'un guitariste et d'une contrebassiste.