Plus d'infos sur le spectacle Les Zinzins : gambettes Symphonie à Feyzin

l'épicerie moderne - AMAF 1076184/1076185/1076193 présente

LES ZINZINS avec "Gambettes Symphonie" Bal décalé pour marmots VACANCES DE PÂQUES de 3 à 11 ans / durée 50 minutes ouverture de la salle et la billetterie 30 minutes + tôt Après Le Bal Zinzins et Disco Z, l'épicerie est ravie d'accueillir à nouveaux Les Zinzins et leur univers rocambolesque, loufoque et un peu déjanté avec cette nouvelle création, faite en partie à la maison ! Avec les Zinzins, c'est toujours un univers décalé, une musique qui claque et des histoires à (ne pas) dormir debout ! Gambettes Symphonie c'est deux personnages qui se sont fait beau le soir du 14 avril 1974 (un samedi) et qui font un bal, c'est deux conférenciers historiens qui nous renseignent sur les grandes étapes de l'évolution de L'Homme, c'est deux siphonnés du cerveau tombés de vélo... Gambettes symphonie c'est tout ça en même temps...