l'épicerie moderne - AMAF 1076184/1076185/1076193 présente

Je me réveille par Mosaï et Vincent Concert Pop pour bébés & tout-petits de 6 mois à 3 ans / durée 30 minutes ouverture de la salle et la billetterie 30 minutes + tôt Attention > nombre de places limité Un vrai concert pour les bébés et tout-petits, conçu et adapté spécialement pour eux ; propice aux sensations sonores et visuelles, au partage et à la complicité avec leurs parents ou accompagnants.