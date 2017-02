Plus d'infos sur le spectacle Boombap Par Da Titcha à Feyzin

l'épicerie moderne - AMAF 1076184/1076185/1076193 présente

BOOMBAP par DA TITCHA à partir de 6 ans / durée 50 minutes ouverture de la salle et la billetterie 30 minutes + tôt Da Titcha, rappeur caustique aux textes décalés, a écumé bien des scènes et premières parties (La Fouine, Sniper, Disiz, Youssoupha...), en solo ou avec son groupe LE ZOOO. Il propose un univers rapologique basé sur l'humour, le rythme et le maniement des rimes. Son truc : triturer la langue française dans tous les sens sur un flow groovy ! Qu'est-ce que le rap ? Une musique ... ou pas ? Un truc de jeunes, un truc de Zulu... ? Juste un truc percutant et provoquant ... ? En plus, ça rime ! C'est un peu tout ça en fait !! Le professeur BOOMBAP aka Da Titcha, accompagné de L'assistant (à la batterie) et de L'inspecteur du groove (à la basse), propose un cours très spécial qui décortique le rap sous toutes ses coutures ! Un mélange d'interactions, de musique live, de vidéos et mapping pour être incollable sur le beat, le flow, l'écriture, les origines... et/ou devenir le prochain meilleur MC inter-quartiers du monde de l'univers !!