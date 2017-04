Plus d'infos sur le spectacle Bastien Lallemant à Feyzin

l'épicerie moderne - AMAF 1076184/1076185/1076193 présente

BASTIEN LALLEMANT Les Siestes Acoustqiues à partir de 6 ans / durée 1 heure / couché ouverture de la salle et de la billetterie 30 minutes + tôt Attention > nombre de places limité Merci de prévoir de bien d'arriver à l'heure pour la sieste ! Venez, allongez-vous, fermez les yeux, ouvrez les oreilles et laissez-vous bercer... En 2010, au détour d'un festival Bastien Lallemant concocte les prémices des siestes acoustiques. L'idée va faire son chemin jusqu'à la rue de Charonne à Paris où Bastien, autour d'un noyau dur de "siesteurs" (JP Nataf, Holden, Albin de la Simone, Seb Martel, Bertrand Belin...). Sont venus se greffer, depuis quatre ans, plus de 80 compagnons de route, venus de milieux aussi différents que la littérature, la bande dessinée ou du spectacle vivant fait voyager son concept. Amenez oreiller, doudou et – pourquoi pas?? – petite laine, allongez-vous, fermez les yeux, ouvrez les oreilles et laissez-vous bercer par les sons... Avec Bastien Lallemant, l'initiateur de ces concerts à la cool, une poignée de complices distillent récits, musiques et impros douces. La formule varie au gré des siestes. Une toute nouvelle version des siestes acoustiques « jeune public », sorties prévues pour l'automne, avec toujours aux commandes Bastien Lallemant (guitare/voix), accompagné d'un musicien et d'un conteur. Annonce des 2 personnes qui l'accompagneront début 2017.