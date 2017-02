Plus d'infos sur le spectacle C'est Parti Mon Kiki ! à Ecully

LE CENTRE CULTUREL D'ECULLY présente ce spectacle

Jacques Tellitocci, avec ce projet scénique, nous plonge dans un univers musical ludique et à l'imaginaire cinématographique, pour tous les âges ! Un instrument, peu utilisé de nos jours, le vibraphone, occupe la place centrale de la scène. Divers objets ou jouets sonores y gravitent autour et, grâce à une utilisation loufoque et détournée, ils deviennent, le temps d'un spectacle, des instruments de musique à leur tour.Un traitement d'images original et ingénieux, sur des supports incongrus et éphémères, vient appuyer cette atmosphère empreinte de nostalgie. La boucle est bouclée lorsque les objets sonores deviennent supports de projection. Le tout dans une mise en scène à l'esprit décalé qui emmène le spectateur dans cet univers intimiste, drôle et émouvant !Réservation P.MR : 04 78 33 64 33