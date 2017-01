Plus d'infos sur le spectacle 13 Rue Du Hasard à Dardilly

Laurent Piron Magie théâtrale Venez, n'ayez crainte, approchez et poussez la porte du 13 rue du Hasard... ici petits et grands auront leur place !Laurent vous accueille, il est magicien. L'est-il devenu par hasard ou était-ce son destin...? Avec son brin de folie belge, son humour et sa dextérité, le voici qui nous propose un spectacle où la magie est au service de l'histoire et où l'émerveillement porte à la réflexion... Découvrez ce spectacle familial où le hasard fait décidément bien les choses. - Élu meilleur spectacle magique de l'année 2015 par la Fédération Française de Magie FFAP - Prix du public du Festival d'Avignon 2014 - Vice-champion de France de magie 2013 - Merlin d'or Festival Magic Méribel 2014 "Le Harry Potter du plat pays revisite le monde de la magie... Par son histoire personnelle qu'il livre au fil de ses prestidigitations » Le Parisien