Gratuit pour les moins de 11 an(s)

"Chansons Colorées ", c'est d'abord un album salué par la critique, un album que les parents vont chiper le soir quand les enfants sont couchés, pour l'écouter tranquillement sur le canapé. Il est aussi celui que l'on écoute ensemble pendant les trajets en voiture. Ce sont donc des chansons qui deviennent vite incontournables, une fois qu'on y a goûté. Le spectacle est à cette image... Il rassemble petits et grands, et tout ce petit monde ressort avec le sourire. Tom Nardone présente un spectacle musical interactif, aux styles musicaux et aux rythmes métissés (rock, zouk, ska, reggae, salsa, country...). Des instruments et accessoires originaux, des saynètes pleines d'humour, des textes qui évoquent avec simplicité le respect, la tolérance, la différence et le bien-vivre ensemble : ces Chansons Colorées vous feront voyager aux quatre coins du monde.