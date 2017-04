Plus d'infos sur le spectacle Langevin à Caluire et Cuire

AA Organisation (L.2-1063978 /3-1063997) en accord avec Caramba Spectacles et OKI Spectacles présente : ce spectacle

Numéro 1 au Québec, LANGEVIN présente pour la première fois en France son spectacle de magie "nouvelle génération". Diplômé en sciences et virtuose de l'illusion, LANGEVIN nous invite dans un laboratoire inspiré de l'univers de Jules Verne et fourmillant de nouvelles technologies ! En combinant science et magie, tours poétiques et illusions à grand spectacle, LANGEVIN est aujourd'hui LA référence du renouveau du spectacle de magie... Adieu paillettes, lapins dans les chapeaux et assistantes sciées en deux! Un nouvel univers de magie se déploie sous vos yeux, porté par un artiste charmeur et généreux, qui présente une magie créative et précise, avec des numéros bluffants et jamais vus. "Si vos plus grands rêves vous semblent inatteignables, croyez-moi ce n'est qu'une illusion" Luc Langevin Réservation Personnes à Mobilité Réduite : 04.78.59.00.74.