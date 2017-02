Plus d'infos sur le spectacle Rdv #7 Dans La Peau D'un Magicien à Bron

ESPACE ALBERT CAMUS (L.135493/135494/136237) présente ce spectacle

Après plusieurs spectacles (Influences – Qui vive) où la magie se confronte au réel, au social, au politique ou au technologique, Thierry Collet explore le monde intérieur du magicien et convie le spectateur à voir la magie et le monde, à travers ses yeux et son expérience intime de faiseur de miracles.Accès personnes à mobilité réduite: 04 72 14 63 40