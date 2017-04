Quinzaine du Vivre-Ensemble à Rillieux-La-Pape 2017

Plus d'infos sur le festival Quinzaine du Vivre-Ensemble à Rillieux-La-Pape

DIMANCHE 02 AVRIL : CINÉ Débat- ESPACE BAUDELAIRE

15h : « Les P'tits Explorateurs », Folimage.

A partir de 4 ans. Goûter - Animations Accessible sourds et malentendants

17h : « Le ruisseau, le pré vert et le doux visage » de Yousry Nasrallah. Tout Public

MARDI 04 AVRIL 19H : THÉÂTRE FORUM PAR ABSURDE CIE - MJC Ô TOTEM

« NOUS » Extraits de textes classiques et contemporains, pour nous questionner sur les rapports hommes/femmes dans notre société

MERCREDI 05 AVRIL 19H : Table ronde SALLE DES FÊTES Place de Verdun

Alexandre Melnik : « Les enjeux de la globalisation du monde et la place de l'individu »

Olivier Frérot : « Des solidarités émergentes, lucioles annonciatrices d'une nouvelle société »

Echanges et débat menés par Philippe Martin ISERL

JEUDI 6 AVRIL 19H : CINÉ Débat- ESPACE BAUDELAIRE

Film « PASSERELLE », avec « Danser sans Frontières »

Alain Esquenazi filme l'aventure de jeunes danseu-rs-es de Rillieux-la-Pape parti-e-s à la rencontre de danseu-rs-es israélo-palestiniens.

MARDI 11 AVRIL 19H : Table Ronde SALLE DES FÊTES Place de Verdun

Annik Houel : « Egalité femmes-hommes et liberté »

Eric Dumaître : « Libres et égaux en droit : l'individualisme des Lumières »

Jean-Pierre Chantin : « Comment la liberté est autorisée par la laïcité »,

Echanges et débat menés par Frédéric Abécassis, ISERL

MERCREDI 12 AVRIL RENCONTRE AVEC LASSANA BATHILY

Lassana rencontrera des jeunes de Rillieux, autour de son témoignage et des défis du Vivre ensemble.

VENDREDI 14 AVRIL 20H : SPECTACLE DE ET AVEC RACHID BENZINE- Espace 140

« LETTRES À NOUR »

Dialogue épistolaire, entre un père, intellectuel musulman pratiquant sa religion comme un message de paix et d'amour et sa fille partie en Irak rejoindre l'homme qu'elle a épousé en secret et qui est un lieutenant de Daesh.

Infos réservation :