Plus d'infos sur l'exposition Les Chants De Mars : Carmen Maria Vega à Villeurbanne

Carmen Maria Vega est de retour. Après ses différentes métamorphoses dans le cabaret Mistinguett du Paris des années folles, ou le spectacle Garçons, hommage à la chanson des 50 -70 revisitée aux cotés de Zaza Fournier et Cléa Vincent. Carmen revient sur sa planète, ou plutôt conquiert une autre planète dont son nouvel album « Ultra Vega » établit une nouvelle carte d'exploration artistique aux cotés de Kim Giani, et la collaboration de Zaza Fournier et Mathias Malzieu.

Proposé par le festival Les Chants de Mars, en accord avec F2F Music, avec le soutien de la Ville de Lyon dans le cadre de la convention Lyon sur Scène