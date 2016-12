Plus d'infos sur l'exposition Mangaud à Lyon 1er arrondissement

La galerie ESTADES consacre pour la première fois une exposition à la sculptrice Sylvie Mangaud.

Sylvie Mangaud saisit avec subtilité le mouvement et l'émotion du corps.Ses nus féminins et ses animaux sont toujours gracieux et élancés, parfois aériens.Un hymne à la beauté féminine et animale.

Site web : http://www.estades.com/

Infos réservation :

Samedi 26 novembre 2016 de 10h à 13h et de 14h à 19h en présence de l'artiste. Ouverture exceptionnelle les dimanches 27 novembre et 11 décembre de 15h à 19h La galerie sera ouverte le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h