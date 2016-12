Plus d'infos sur l'exposition Corps rebelles à Lyon

À la fois installation et oeuvre d'art en soi, l'exposition Corps rebelles est une invitation à comprendre la danse contemporaine comme un langage universel.

Pour les néophytes comme pour les amoureux de la danse contemporaine, il s'agit d'entrer de manière inédite dans l'univers de la danse et de voir ou revoir des extraits d'oeuvres chorégraphiques emblématiques qui ont pu marquer l'histoire de la danse au 20e siècle.

À Lyon, Corps rebelles propose, à travers un nouveau dispositif muséographique, d'observer les liens entre les événements de l'Histoire du 20e siècle et les évolutions ou les ruptures dans l'histoire de la danse contemporaine. Cette rencontre d'idées se déploie autour de six thèmes dessinant les principales évolutions du corps dans la danse contemporaine comme dans nos sociétés : la danse

virtuose, la danse organique, la danse savante et populaire, la danse politique, la danse exotique et coloniale, la danse à Lyon.

Cette coproduction avec le Musée de la civilisation de Québec est une création qui évolue au fil de sa tournée internationale, avec l'intégration de nouveaux films réalisés pour la version lyonnaise et la présence in situ de chorégraphes en résidence, choisis en lien étroit avec la Maison de la Danse et la Biennale de la danse. Danser Joe, un atelier de danse immersif créé par le studio québecois Moment

Factory, vous invite à faire partie d'une chorégraphie unique autour de la célèbre pièce Joe (1984) de Jean-Pierre Perrault.

Finalement, le projet rassemble pour la première fois des experts de trois pratiques disciplinaires différentes - la danse, la muséologie et les technologies numériques -, pour réfléchir sur la conservation et la diffusion de ce patrimoine immatériel qu'est la danse.

Une exposition du musée des Confluences d'après un concept du Musée de la civilisation de Québec, avec la participation de Moment Factory.

Danser Joe, une expérience participative réalisée par Moment Factory, d'après l'oeuvre Joe de Jean-Pierre Perrault, avec la collaboration de la Fondation Jean-Pierre Perrault et du Musée de la civilisation de Québec.

Infos réservation :

Groupes (à partir de 10 adultes) uniquement sur réservation (2 mois à l'avance pour une visite commentée; une semaine pour une visite autonome) Pour réserver: du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00 reservations@museedesconfluences.fr Tel: 04 28 38 12 00