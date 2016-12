Plus d'infos sur l'exposition À vos pieds à Lyon

Savez-vous que les chaussures sont bavardes et dévoilent beaucoup sur celui qui les porte ? Pour mieux comprendre ce que ces objets révèlent, l'exposition vous emmène pas à pas à la découverte de paires issues de tous les continents, du 16e au 21e siècle, des délicats lotus pour pieds bandés chinois aux actuelles baskets.

Qu'elles soient sandales, bottes, mocassins, babouches ou bien d'autres, d'ici ou d'ailleurs, d'hier, d'aujourd'hui et à venir, les chaussures sont intimement liées aux histoires humaines. Il n'est donc pas étonnant qu'elles nous soient si proches, que l'on en ait conscience ou pas. Elles agissent comme témoins de divers modes de vie, comme objets de désirs, et marquent souvent une appartenance à un groupe. Sous le regard de qui sait les déchiffrer, elles révèlent codes et symboles. Ces multiples facettes nous confortent ainsi dans l'idée qu'il n'y a rien d'anodin dans les chaussures que nous choisissons de porter.

Au coeur de l'exposition, vous serez amené à vous questionner sur vos propres chaussures et sur ce qu'elles racontent de vous. Le musée vous invite à laisser votre témoignage et contribuer ainsi à la réflexion. Une oeuvre spécialement conçue pour l'exposition par l'artiste catalan Xavier G-Solis apporte un éclairage contemporain sur le rapport intime à la chaussure. L'exposition présente près d'une centaine de paires issues des collections du musée, du Musée international de la chaussure de Romans, d'emprunts institutionnels et de collectionneurs privés.

En coproduction avec le Musée international de la chaussure de Romans - Ville de Romans

Site web : http://www.museedesconfluences.fr/billetterie-reservation-0

Infos réservation :

Groupes (à partir de 10 adultes) uniquement sur réservation (2 mois à l'avance pour une visite commentée; une semaine pour une visite autonome) Pour réserver: du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00 reservations@museedesconfluences.fr Tel: 04 28 38 12 00