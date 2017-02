Plus d'infos sur le spectacle Compania Nacional De Danza à Lyon 8è arrondissement

La force de cette Carmen est d'être revisitée à l'aune de notre temps : l'héroïne est une femme d'aujourd'hui libre et courageuse, les montagnes de Ronda ressemblent à des banlieues défavorisées, les militaires se transforment en cadres supérieurs et le toréro devient une star de cinéma. La compagnie est impressionnante de sensibilité et de virtuosité. Réservations pour les PMR : 04 72 78 18 00.