Plus d'infos sur le spectacle Ballet Du Grand Theatre De Geneve à Lyon 8è arrondissement

Maison de la Danse (L.1054424 1054425/1054423) présente : ce spectacle.

La chorégraphe Joëlle Bouvier réussit à merveille à nous emmener dans le fantastique de ce drame intense. L'intelligence de la chorégraphe projette les interprètes vers l'excellence, tout en sobriété et en justesse. Ce ballet respire la vie, les passions et une grâce douloureuse et douce.Réservations pour les PMR : 04 72 78 18 00.