Plus d'infos sur le spectacle Andre Marin / Kader Attou à Lyon 8è arrondissement

Maison de la Danse (L.1054424 1054425/1054423) présente : ce spectacle.

Ce dialogue entre le hip hop solaire et épuré de Kader Attou et le flamenco iconoclaste d'Andrès Marin est emporté par le souffle des joutes musicales et vocales de l'Ensemble Divana, magnifique formation de musiciens traditionnels du Rajasthan. Une aventure rare où les contraires s'unissent pour former un spectacle dans lequel chacun garde ses forces vives, tout en s'ouvrant à l'autre.Réservations pour les PMR : 04 72 78 18 00.