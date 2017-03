Plus d'infos sur le spectacle Costard à Dardilly

Danse urbaine et stylée Une danse née du croisement entre hip-hop , danse contemporaine, jeu d'acteur... Pour sa première création cette jeune compagnie a choisi de mêler les esthétiques, les univers pour répondre à une question : est-ce l'homme qui fait le costume où le costume qui fait l'homme ? Dans un geste tout aussi énergique que poétique, voici le poids des apparences subtilement interrogé. Après des années au sein de la compagnie Käfig, des experiences à la television (Star Academy), au cinéma (“Chocolat”) et une création pour les Pockemon Crew, Hafid Sour a créé “Ruée des Arts” avec la volonté de proposer un langage corporel neuf, moderne et à la portée universelle. Un spectacle pour ceux qui aiment le hip-hop, mais pas que ; pour ceux qui aiment la danse contemporaine, mais pas que, bref un spectacle pour tous !