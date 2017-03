Plus d'infos sur le spectacle Avalon Celtic Dances à Chaponnay

AVALON CELTIC DANCES est un véritable spectacle visuel qui se démarque par la richesse des chorégraphies proposées, ainsi que par une mise en scène innovante puisant dans le registre de la comédie musicale. Tous les aspects de la tradition irlandaise sont mis à l'honneur, y compris les moins connus. Sur scène, une équipe composée des plus grands virtuoses de la danse et de la musique irlandaise vous propose une prestation d'une heure trente sans filet, entièrement en live et pleine de fraîcheur.

Réservez vos places de danse pour : AVALON CELTIC DANCES - ESPACE JEAN GABIN - CHAPONNAY

Le prix des places est : 32.50 ?

Date : samedi 11 mars 2017