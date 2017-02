Plus d'infos sur le spectacle Angelin Preljocaj à Caluire et Cuire

De Retour à Berratham aux Nuits, en passant par Le Parc, Roméo et Juliette ou encore La Stravaganza, les danseurs du Ballet Preljocaj interprètent un florilège de duos inoubliables, créés entre 1994 et 2015, sur les musiques d'Haendel, Beethoven, Mozart, Vivaldi, Prokofiev mais aussi Natacha Atlas et John Cage ! Une soirée qui révèle toute l'amplitude du vocabulaire chorégraphique d'Angelin Preljocaj, sa prédilection pour les textes, son goût pour l'introspection des êtres et la valeur des symboles. Concentré d'une danse virtuose qui plonge dans des états de grâce ou de contemplation extatique, ces duos semblent cousus sur-mesure, à même la peau des danseurs. Un véritable voyage dans le temps, tout en élans, suspensions et portés, à travers l'oeuvre d'un des chorégraphes les plus emblématiques de la danse contemporaine.Attention: pour le tarif Jeune, un justificatif sera demandé à l'entrée le soir du spectacle.