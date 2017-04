Plus d'infos sur le spectacle Index – cie pyramid à Brignais

Dans la lignée du spectacle « Ballet bar » qui avait rencontré un très beau succès au Off d'Avignon de 2013, la Compagnie Pyramid propose une fois encore un spectacle burlesque mêlant danse Hip-Hop, mime et détournement d'objets.

Teinté de moments poétiques et de petites touches narratives pleines d'humour et de dérision, le travail de la compagnie s'inscrit toujours dans une recherche d'esthétique et d'interaction entre corps et décor.

Dans un salon où trône une grande bibliothèque, nos cinq protagonistes vont se rencontrer, se confronter et s'interroger avec malice sur la place du livre dans leur quotidien.

« Nous souhaitons extraire de notre danse, de nos mots, de nos lettres, un art juste, humain et sensible. »

Cie Pyramid

DATES

Le samedi 8 avril 2017 de 20 h 30 à 21 h 25

Site web : http://www.briscope.fr/date/index-cie-pyramid/