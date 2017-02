Plus d'infos sur le concert Wilson Chante Montant à Villeurbanne

Lambert Wilson a demandé à Christian Schiaretti de concevoir et de mettre en scène un spectacle de chansons autour de Yves Montand, icône du XXe siècle. À partir des personnages qui l'auront accompagné, des rencontres qu'il aura faites pendant toute sa vie, le spectacle tentera d'esquisser, entre textes, poésies et musique, le portrait d'un homme issu du monde ouvrier. Montand a laissé derrière lui, par la seule force de son ambition et de son talent, une oeuvre qui passe par le music-hall, le cinéma, le théâtre. Le duo Wilson/Fontaine nous embarque avec ses instrumentistes dans un climat jazzy, au parfum de mélodie française et à l'ambiance des boîtes new-yorkaises de l'après-guerre... Lambert Wilson ne cherchera ni à imiter ni à se démarquer artificiellement de son aîné. Il donnera à entendre une trentaine de chansons parmi lesquelles : Les grands boulevards, La bicyclette, Un gamin de Paris, La chansonnette, Syracuse, Les feuilles mortes, Le temps des cerises, Les enfants qui s'aiment... et tant d'autres à découvrir.Accès personnes à mobilité réduite: 04 78 03 30 00