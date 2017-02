Plus d'infos sur le concert Les Poly'sons à Villeurbanne

Guillaume est inclassable. Après avoir côtoyé les plus grands (Sandra Nkaké, Paco Sery, Youssou n'Dour, Matthieu Chedid...) en tant que bassiste, guitariste, compositeur, c'est désormais sur scène qu'il défoule son trop-plein de rythmes muni de machines et guitares. Ça tangue entre premier et second degré, gravité et légèreté, paillettes et charentaises.

Un nouveau virage, une vieille envie qu'il traînait : électriser les chansons. Revenir aux premiers amours : le rock balbutiant dans la cave à papa avec les copains.

Entourés de musiciens en provenance d'autres univers musicaux (rock, électro) Clément s'est laisser mener ailleurs pour que Peau Bleue trouve le chemin des oreilles et du coeur.

Site web : http://www.theatredeliris.fr

Infos réservation :

04 78 68 72 68