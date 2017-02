Plus d'infos sur le concert Guillaume Farley à Villeurbanne

Guillaume est inclassable. Après avoir côtoyé les plus grands (Sandra Nkaké, Paco Sery, Youssou n'Dour, Matthieu Chedid...) en tant que bassiste, guitariste, compositeur, c'est désormais sur scène qu'il défoule son trop-plein de rythmes muni de machines et guitares. Ça tangue entre premier et second degré, gravité et légèreté, paillettes et charentaises.