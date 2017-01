Plus d'infos sur le concert L'opéra de quat'sous à Villefranche sur Saone

Après avoir exploré sa période américaine avec One Touch Of

Venus et Lady In The Dark, Jean Lacornerie, metteur en scène

et directeur du Théâtre de la Croix-Rousse revient à la période

berlinoise de Kurt Weill en s'emparant de son chef-d'oeuvre

écrit en 1928 avec Bertolt Brecht, L'Opéra de quat'sous.

Cette pièce est un portrait brutal de l'humanité moderne, une

plongée dans les bas-fonds de Londres où règnent mendiants,

brigands, flics et prostituées. Tout le génie de Brecht

et Weill tient dans ce mélange subtilement dosé entre le

drame, la cruauté de l'histoire et la légèreté, le burlesque

du cabaret. Pour Jean Lacornerie, ce chef-d'oeuvre est la

source du théâtre musical du XXe siècle. On y respire un

parfum unique d'ironie et de nostalgie, de désespoir et

de légèreté que seul le mélange de la musique et du

théâtre peut provoquer. Pour ce projet, il a commandé

une nouvelle traduction à René Fix qui se fonde sur la

version du texte de la création en 1928. Il s'est entouré

également de compagnons de route talentueux

pour cette belle aventure comme Émilie Valantin

pour la conception des marionnettes et Jean-Robert

Lay, homme de jazz et partenaire de Didier

Lockwood, pour la direction musicale. L' oeuvre

politique et satirique sans foi ni loi où seule la corruption

règne n'est pas sans rappeler les affaires

brûlantes qui secouent nos pays aujourd'hui.

Heureusement, la forme opéra cabaret fidèle à

l'oeuvre originelle, la verve enlevée de l'équipe

de comédiens - chanteurs nous plongent

dans un monde joyeusement décadent.

Site web : http://www.theatredevillefranche.asso.fr

Infos réservation :

billetterie@theatredevillefranche.asso.fr - 0474680289