Plus d'infos sur le concert Severin + Thomas Fersen à Saint Priest

Théâtre Théo Argence (1-1005294) présente ce concert

Une grande soirée en chansons Séverin Ça ira tu verras Séverin vogue entre chanson française et élégante pop voyageuse grâce à des rythmes tout droit venus du Brésil sur certains titres. Avec ses textes introspectifs, il se dévoile enfin : impossible de rester insensible devant tant de sincérité et de charme. Thomas Fersen Le Songe d'une fille des bois Thomas Fersen est un des auteur-compositeur qui a su renouveler avec fantaisie la chanson française. Dans son univers imaginaire, à la fois espiègle et loufoque, il nous raconte des histoires drôles, des situations inattendues. Pour accompagner ses mélodies, il s'entoure de Joseph Racaille, arrangeur de talent. Ainsi, on retrouve sur scène un ensemble original d'instruments à cordes, un piano et quelques invités insolites. Nouvelles chansons se mêlent à celles du répertoire pour un spectacle musical original et pétillant ! accès PMR : 04 78 20 02 50