Plus d'infos sur le concert Burning Heads, Raincheck et Guests à Rillieux la Pape

On ne présente plus ces activistes de la scène punk-rock, qui parcourent les routes de France et d'Europe depuis les années le début des années 90.

Bientôt 25 ans entre la sortie du premier EP et "Choose Your Trap", le dernier album en date de Burning Heads. Ce double album est le 14e des Orléanais et il sort sur Opposite Prod, le label qu'ils ont crée et qui est depuis relayé par les fervents activistes orléanais PP&M.

Entre temps, le groupe a posé son empreinte sur la scène française avec des débuts très punk, un passage chez Epitaph Europe pour 2 albums mythiques, des détours par le reggae-dub cher aux Clash, aux Ruts et à Basement 5, des collaborations avec The Adolescents, Uncommonmenfrommars, NRA ou les Vulgaires Machins.

Et surtout, le groupe a toujours défendu une ligne directrice claire, un état d'esprit incorruptible, tout en signant une multitude de tubes qu'il nous tarde de reprendre en choeur !