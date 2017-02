Plus d'infos sur le concert Homocordus à Pierre Benite

SAISON MDP 2016 2017 ouverture des portes à 19h30 info réservation 04 78 86 62 90

Une histoire de la musique de l'époque paléolithique à nos jours. Sylvain , Hélène et Charly sont des musiciens résolument atypiques. Avec une solide formation classique et jazz, ils se jouent des conventions musicales avec un sens de l'interprétation d'une qualité rare. Nous voici plongés dans un théâtre historico musical déjanté que les critiques auront du mal à faire rentrer dans une case. Zorozora est allé au bout de ce projet fou : Homocordus, une histoire de la musique , merveilleuse alchimie entre l'histoire des instruments de musique et de la musique elle-même. Les interprètes sont irrésistibles, satiriques, virtuoses, inclassables. UN SPECTACLE PAR ZOROZORA Hélène Duret : instruments à vents Sylvain Rabourdin : instruments à cordes pincées Charly Astié : instruments à cordes pincées Richard Navarro : mise en scène, direction artistique, scénario Guy Bertrand : directeur musical Patrice Guigue : régisseur son et video Benjamin Kuperberg : créateur video Leslie Pauger et Bernadette Granel : costumières. Durée : 1H15 EXTRAITS PRESSE : « Souvent les spectacles se présentent comme déjantés ou décalés... Ici, pas de tromperie sur la marchandise. » Le Monde.