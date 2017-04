Plus d'infos sur le concert Tal à Meyzieu

LA VILLE DE MEYZIEU(1-144634/37) EN ACCORD AVEC DECIBELS PRODUCTIONS présente ce concert

THEATRE VILLE DE MEYZIEU - TAL LE 14/04/2017PMR : 04 78 04 07 33TALLA SUCCES STORY CONTINUE...1,2 millions d'albums vendus en 3 ans2 albums studio certifiés disques de Diamant3 NRJ Music Award for the « World's Best-Selling French Female Artist »(2014)500 000 spectateurs sur sa précédente tournée500 millions de vues sur You Tube, le record pour une artiste féminine française2 millions followers sur Twitter1,7 millions de fans sur Facebook500 000 abonnés Instagram400 000 abonnés You TubeDurée : 1h30