Plus d'infos sur le concert Yoanna et Enm à Lyon 3è arrondissement

Yoanna c'est l'anti produit marketing fabriqué. Elle est Anti système, anti média ! Anti tout ! Bref une belle rebelle ! Yoanna c'est du vrai, de l'authentique, de la sincérité de la sensibilité, et une grand gueule pour défendre ses idées. Elle se change en Princesse pour son troisième album et prend la parole comme toujours. Elle a des choses à dire, sur elle, sur nous, sur les politiques, sur la société, sur les sentiments, sur la solitude, sur la mort, sur la vie en somme. Elle a des yeux aiguisés comme des couteaux lorsqu'elle regarde ses contemporains. Une chanson française au féminin qui change des mièvreries habituelles, soeur d'un Loïc Lantoine et fille d'une Brigitte Fontaine.