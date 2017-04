Plus d'infos sur le concert Yo-yo Ma à Lyon 3è arrondissement

L'ORCHESTRE NATIONAL DE LYON (L.1064009/1064010/ 1064011) présente ce concert

L'Arc de la vie, c'est la trajectoire que suivent Yo-Yo Ma et Kathryn Stott dans leur dernier enregistrement, nous interrogeant sur la place de la musique dans nos existences. Le violoncelliste et la pianiste s'arrêtent sur ces morceaux qui peuvent accompagner les bons ou mauvais moments, et rester associés à une rencontre ou à un baiser, à une douleur ou à une disparition. Livrée à l'introspection, cette collection mêle l'image mariale à des évocations de la jalousie ou de la perte des illusions, tandis que deux grandes sonates servent de piliers au kaléidoscope des humeurs. Qualifiée par un critique tchèque de «modèle de musique bourgeoise», la sonate de Chostakovitch rappelle l'époque où le piège soviétique déjà se refermait sur le compositeur russe. Quant à celle de Franck, originellement destinée au violon, elle nous est proposée dans la version de Jules Delsart, transcription pour violoncelle validée par le compositeur lui-même. Collaborant depuis une vingtaine d'années – on se souvient de leurs disques consacrés au tango, au Paris de la Belle Époque ou aux inspirations brésiliennes –, Yo-Yo Ma et Kathryn Stott ne rompent pas avec leurs précédents programmes, aspirant plus que jamais à la diversité, à la découverte et au voyage.Personnes à mobilité réduite: 04 78 95 95 95