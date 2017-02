Plus d'infos sur le concert Volo et Trio Cosmos à Lyon 3è arrondissement

Pour la sortie de leur nouvel album (automne 2016), Volo annonce un retour à l'évidence et à la simplicité. Accompagnés par Hugo Barbet, Frédo et Olive présentent leurs chansons dans des versions épurées. Comme un clin d'oeil à leur début, on retrouve leur regard tendre et changeant sur la vie. La paternité, le temps qui passe, l'amitié, la solitude, le sentiment amoureux... autant de sujets qu'ils mélangent avec leur volonté de comprendre les enjeux d'un système économique globalisé et ses conséquences. Tout en humour ou empreint de mélancolie, vu de leur quotidien, ou de l'autre bout du monde, les Volo aiment les gens et le chantent (bien).