Harry Lapp Organisation (L.3-1029841/840) présente en accord avec AA Organisation Une production du PBA de Charleroi et Ars Lyrica

D'après Sholem Aleichem Musique Jerry Bock Paroles Sheldon Harnick Livret Joseph Stein Direction musicale Patrick Leterme Mise en scène Emmanuel Dell'Erba Chorégraphie Johan Nus Direction artistique Mohamed Yamani, Patrick Leterme Scénographie Mohamed Yamani Assisté de Chloé Kégelart Avec 20 chanteurs et danseurs, 20 musiciens Un parfait équilibre entre douce mélancolie et esprit festif débridé pour une fresque musicale légendaire haute en couleurs. Au début du XXème siècle dans le quartier juif d'une petite ville de Russie, le modeste Tevye se démène pour faire vivre sa famille. Il a aussi la difficile mission de marier ses trois filles bien peu décidées, à son grand désarroi, à lui faciliter la tâche. Enfin, il tient à rassurer Dieu quant aux libertés qu'il prend vis à vis des traditions et de la religion. Au fil de scènes empreintes d'un humour savoureux, toute une galerie de personnages témoigne d'un quotidien marqué par les traditions et les incessantes menaces que l'on entend gronder au loin. Servie par un casting de grande production, la pièce offre une fusion magique entre musique, chants et danses. Depuis 1964, ce grand classique de Broadway a été représenté plus de 3 200 fois et a reçu de nombreuses récompenses dont 9 Tony Awards ! “Eternel Violon sur le toit. Une histoire universelle qui parle de racines et de famille.”