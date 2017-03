Plus d'infos sur le concert Soirée Esperluette à Lyon 7è arrondissement

Première soirée d'expression artistique et de réflexion sur le thème de l'intergénérationnel, Esperluette croise les regards et les paroles avec le concert de Schvedranne, une expo photo et un débat.

Le projet Esperluette est porté par un groupe d'étudiants du Master Développement de Projets Artistiques et Culturels Internationaux de l'Université Lumière-Lyon 2.

Nous proposons la première soirée d'expression artistique et de réflexion sur le thème de l'intergénérationnel. Cette démarche cherche à favoriser la transmission et l'échange entre personnes âgées et les jeunes. L'événement sera l'occasion d'approfondir le sujet par différentes approches portées par des personnes de différentes générations à travers des temps de réflexions, de création artistique, et bien sûr des temps de convivialité autour d'un verre ou deux !

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Programme de la soirée

Infos réservation :

Préventes Tél. 0472714226