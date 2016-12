Plus d'infos sur le concert Sganarelle Ou Le Cocu Imaginaire à Lyon 1er arrondissement

Le concert Sganarelle Ou Le Cocu Imaginaire a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Lyon 2017.

Comédie en un acte et en vers, Sganarelle ou le cocu imaginaire nous plonge au coeur de l'univers farcesque de Molière au moyen d'un quiproquo aussi complexe qu'improbable ! Venez passer votre réveillon entre rire et larmes, avec une réjouissante galerie de portraits aussi drôles et ambigus les uns que les autres. Pour un parcours insolite au travers des affres du mariage, entre jalousies, quiproquos, déceptions, perfidies... pour le plus grand bonheur du public ! Célie, jeune ingénue soumise aux volontés de son père, se voit promise à Valère bien qu'elle attende désespérément le retour de son amant Lélie. Suite à un concours de circonstances, elle se trouve secourue par Sganarelle, un bourgeois des alentours... sous l'oeil de sa propre femme qui se croit alors victime de tromperie. Cette courte pièce à l'intrigue foisonnante de rebondissements et servie par une écriture brillante, nous entraîne dans un tourbillon d'émotions où le rire est à l'honneur, pour découvrir ou redécouvrir le génie de la langue de Molière.