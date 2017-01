Plus d'infos sur le concert Noemie Lamour et Enm à Lyon 3è arrondissement

Noémie Lamour Pop cantatrice Spectacle en résidence Dans une exécution virtuose, follement raffinée et pleine d'humour, Noémie Lamour et ses musiciennes, Cécile Wouters au piano et Lydie Lefèbvre au violoncelle, fusionnent les esthétiques entre la chanson et la musique classique. Leur ambition suprême : résoudre la querelle qui fait rage entre musique savante et musique populaire. Après quinze ans de conservatoire, elles expriment sur scène leur passion pour le solfiage et leur amour des cadences en tous genres, interprétant avec fougue les grands noms de la musique : Beethoven, Chopin, Francis Blanche ou Céline Dion.