Plus d'infos sur le concert Nicolas Jules et Le Labo à Lyon 3è arrondissement

La démarche est assurée et le verbe, en équilibre. Baroudeur décalé de la scène actuelle, dandy et doux dingue, Nicolas Jules chante les émotions fortes. Dans un désordre alphabétique entretenu où il joue de la guitare jaune ;Roland Bourbon maltraite une batterie d'enfant et Clément Petit est à deux doigts de casser un violoncelle : on écoute, on rit, on tangue, on finirait par les suivre n'importe où ! En 20 ans de carrière, Nicolas Jules a affiné ses prestations scéniques, développant dans ses spectacles une atmosphère drôle et conviviale, en communion avec son public. Et surtout, phénomène rare, il ne ressemble à personne.