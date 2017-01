Plus d'infos sur le concert Negro Spirituals à Lyon 3è arrondissement

L'ORCHESTRE NATIONAL DE LYON (L.1064009/1064010/ 1064011) présente ce concert

Autrefois chorale d'église connue sous le nom de Sweet Preachers, Sweet Witness s'est professionnalisé sous l'impulsion du musicien et chef de choeur Pascal Horecka pour devenir Sweet Witness en 2009. Le choeur partage le désir de faire rayonner sa passion du gospel, mettant un point d'honneur à toujours élever la qualité vocale individuelle et la cohésion vocale de l'ensemble. Certains des chanteurs et des musiciens développent aussi des carrières professionnelles en solo (Yoann Fréget, Kristaa Williams, Wesley Semé, Laura Seneron...). Sweet Witness, c'est aujourd'hui une identité solide marquée par une richesse vocale et une force d'expression remarquable, et par des influences variées : des Amériques à l'Afrique, du traditionnel negro spiritual aux sons urbains empreints de modernité. Ensemble singulier dans le paysage français du gospel, Sweet Witness vous transporte sur les bancs des églises new-yorkaises.Personnes à mobilité réduite: 04 78 95 95 95