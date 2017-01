Plus d'infos sur le concert Les Escrocs et Enm à Lyon 3è arrondissement

Faites-vous des amis ! clamaient les Escrocs sur la pochette de leur premier forfait. Répondant à l'invitation, les amateurs de (bonne) chanson française s'étaient pris de sympathie pour ces trois multi-instrumentistes capables d'épouser tous les styles, qui mettaient textes et musiques sur un même piédestal. Deux décennies plus tard, les Escrocs sont de nouveau réunis, et leur regard plein d'acuité reste plus que jamais d'actualité. De Assedic à la Java du Caniveau ou Loukoum et Camembert, le groupe a décidé de célébrer ces retrouvailles en fanfare avec une tournée de concerts, une compilation... Puis un nouvel album !