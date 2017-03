Plus d'infos sur le concert Les Choeurs De L'Armee Rouge - Mvd à Lyon 6è arrondissement

« Malgré la douleur de la perte de son collègue et ami d'enfance le Général Khalilov, chef de l'ensemble Alexandrov dont les membres ont perdu la vie lors de ce terrible accident d'avion en Mer Noire, le Général Victor Eliseev, chef d'orchestre des Choeurs de l'Armée Rouge MVD confirme toutes ses tournées et notamment leur série de concerts à l'Amphithéatre de Lyon le 21 mars pour 2 uniques représentations en province et du 22 au 26 mars 2017 à la salle Pleyel de Paris, rassurant ainsi ses amis et son public après que les images et photos de leur ensemble aient été utilisé par erreur par de nombreux médias qui ont confondu les deux seuls ensembles académiques russes.»

LES CHOEURS DE L'ARMEE ROUGE - MVD

100 ans de révolution

100 ANS DE RÉVOLUTION - L'ensemble légendaire des Choeurs de l'Armée Rouge MVD revient à Paris pour une série de représentations exceptionnelles à la Salle Pleyel et pour 2 représentations uniques en Province à Lyon le 21 Mars 2017 !

Sous la direction de leur charismatique chef d'orchestre, le Général Victor ELISEEV, les Choeurs de l'Armée Rouge MVD présenteront pour la première fois un programme des plus célèbres chants qui ont marqué 100 ans de Révolution à travers le monde et interprèteront aussi tous les titres célèbres de leur répertoire !

Auréolés de leur triomphe à travers le monde mais aussi en France (triple disque de platine avec leur album avec Vincent Niclo, double disque d'or avec leur hommage à Joe Dassin puis leurs prestations remarquées avec Céline Dion et d'autres stars planétaires, l'ouverture des J.O de Sotchi, leurs versions de « Get Lucky »ou « Happy ...etc.), le plus célèbre choeur du monde revient avec son orchestre et son ballet acrobatique pour présenter au public parisien un show inédit !

Pour l'occasion, les Choeurs de l'Armée Rouge accueilleront aussi sur scène Julien DASSIN, le fils de JOE DASSIN avec lequel ils revisiteront quelques uns des plus grands succès du regretté interprète des « Champs Elysées ».

Du grand spectacle avec près de 100 artistes toujours aussi fascinants sur scène !

Souvent imités, jamais égalés ; l'ensemble officiel des Choeurs de l'Armée Rouge - sous la baguette du Général Victor ELISEEV - est aujourd'hui classé au patrimoine mondial des merveilles artistiques ! Une série de représentations uniques à ne pas rater !

Le prix des places est compris entre : 35.00 et 60.00 ?

Date : mardi 21 mars 2017

