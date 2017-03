Plus d'infos sur le concert Les 3 Mousquetaires à Lyon 7è arrondissement

Nicole & Gilbert Coullier(L.752486) Roberto Ciurleo, Eléonore de Galard et le Groupe NRJ présentent ce spectacle

Le spectacle Après le triomphe de la comédie musicale "Robin Des Bois" qui a réuni plus de 800 000 spectateurs à travers toute la France, Roberto Ciurleo, Gilbert et Nicole Coullier ainsi qu'Eléonore De Galard se lancent dans une nouvelle aventure de cape et d'épée signée Alexandre Dumas : "Les 3 Mousquetaires". La première représentation aura lieu le 29 septembre 2016 au Palais des Sports de Paris puis en tournée dans toute la France : des rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte ! Revivez sur scène l'épopée de la célèbre histoire d'Alexandre Dumas avec d'Artagnan, jeune Gascon venu à Paris qui se lie d'amitié avec Athos, Porthos et Aramis, les mousquetaires du Roi Louis XIII. Les quatre inséparables, munis de leurs épées, vont s'unir et s'opposer au cardinal de Richelieu et à ses agents, dont la mystérieuse Milady de Winter, pour sauver l'honneur de la Reine de France Anne d'Autriche. La mise en scène est confiée à deux créateurs québécois de renommée internationale : René Richard Cyr et Dominic Champagne. Les paroliers Lionel Florence et Patrice Guirao co-signent les textes des chansons du spectacle. Metteurs en scène et paroliers collaborent ensemble pour la réalisation du livret du spectacle. Stéphane Roy est en charge de la scénographie et Yaman Okur de la chorégraphie du spectacle. Brahim Zaibat, consultant artistique sur ce projet, aura aussi le privilège d'endosser le rôle d'Athos, l'un des mousquetaires, aux côtés de Damien Sargue, qui lui se glissera dans la peau d'Aramis. Le casting complet sera dévoilé prochainement. L'équipe du spectacle "Les 3 Mousquetaires" offrira un show moderne et plein de surprises mêlant performances scéniques, décors majestueux et prouesses techniques hors du commun. Tenez-vous prêt à vivre une aventure combinant chevauchées, combats épiques, galanterie et traîtrise aux côtés de d'Artagnan et ses acolytes qui ont pour seul crédo : "Un pour tous, tous pour un" !Réservations PMR : 04 73 62 79 26