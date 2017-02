Plus d'infos sur le concert Le Carnaval Jazz Des Animaux à Lyon 3è arrondissement

L'ORCHESTRE NATIONAL DE LYON (L.1064009/1064010/ 1064011) présente ce concert

Une réinterprétation ludique et pleine d'humour de l'oeuvre de Camille Saint-Saëns. Pour l'occasion, un conte original a été écrit par Taï-Marc Le Thanh. Lion, poules, kangourous, éléphant, tortues, cygnes et autres animaux prennent vie sous sa plume enjouée. L'orchestre n'est pas en reste : ça caquette côté trompettes, ça rugit côté trombones et ça piaffe côté saxophones. Un spectacle qui swingue avec impertinence ! Avec ce Carnaval jazz des animaux, enfants comme adultes découvrent le jazz dans toutes ses expressions. Les spectateurs parcourent l'histoire de cette musique et ses différents styles : du blues au be-bop en passant par le swing et le free jazz, des fanfares de La Nouvelle-Orléans à la bossa nova en passant par le funk et le jazz rock.A partir de 5 ansPersonnes à mobilité réduite: 04 78 95 95 95