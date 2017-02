Plus d'infos sur le concert Jazz 100 à Lyon 3è arrondissement

L'ORCHESTRE NATIONAL DE LYON (L.1064009/1064010/ 1064011) présente ce concert

Si le jazz prend racine dès la fin du XIXe siècle dans les traditions musicales des esclaves du sud des États- Unis, on date sa naissance officielle de 1916, année où le terme s'est officialisé. L'année suivante naissait toute une génération de monstres sacrés : Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Mongo Santamaria. Jazz 100 se propose de célébrer ces anniversaires. L'artisan de la soirée, Danilo Pérez, fut remarqué à vingt-quatre ans par Dizzy Gillespie ; il devint alors le plus jeune membre de l'United Nations Orchestra, où il resta jusqu'à la mort du trompettiste, en 1992. Monk et Santamaria figurent également dans l'ADN du pianiste, qui nous propose une combinaison singulière d'héritage et d'innovation. On retrouvera à ses côtés d'autres grands noms de la scène jazz actuelle, notamment Chris Potter (saxophone ténor), Avishai Cohen (trompette) et Robin McKelle (voix). Partez à la découverte de l'histoire du jazz avec un véritable all-stars international !Personnes à mobilité réduite: 04 78 95 95 95