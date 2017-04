Plus d'infos sur le concert Hugues Aufray à Lyon 3è arrondissement

Eldorado (L.3-1037340) présente : ce concert.

Par un sombre dimanche de février 1943... sur la route gelée qui conduit de Sorèze à Revel... contre un vent d'autan furieux et glacial, mes deux frères et moi nous marchions en silence... Un nouveau film de Marcel Carné est à l'affiche ce dimanche, dans l'unique salle de cinéma de Revel : « Les Visiteurs du soir »Nos coeurs d'adolescents passionnés vont être marqués à vie par cette oeuvre exceptionnelle !... Lorsqu'en 1948 je débarque à Paris avec l'espoir d'entrer à l'Ecole des Beaux Arts pour embrasser une carrière de peintre et de sculpteur, je n'imagine pas une seconde que mon destin sera tout autre... et qu'il me conduira sur le chemin de Gilles, l'envoutant Troubadour du film, incarné par le grand comédien Alain Cuny. Tout comme Gilles, je viens chez vous ce soir, consoler vos chagrins... et de ballades en confidences, tenter d'enchanter vos coeurs et vos mémoires... Fasse le destin que sur les traces de mes pas, mes chansons vous accompagnent vers des horizons d'amour et de bonheur, sur le chemin du « Visiteur d'un soir »... Nos coeurs d'adolescents passionnés vont être marqués à vie par cette oeuvre exceptionnelle ! ... Lorsqu'en 1948 je débarque à Paris avec l'espoir d'entrer à l'Ecole des Beaux Arts pour embrasser une carrière de peintre et de sculpteur, je n'imagine pas une seconde que mon destin sera tout autre... et qu'il me conduira sur le chemin de Gilles, l'envoutant Troubadour du film, incarné par le grand comédien Alain Cuny.Tout comme Gilles, je viens chez vous ce soir, consoler vos chagrins... et de ballades en confidences, tenter d'enchanter vos coeurs et vos mémoires...Fasse le destin que sur les traces de mes pas, mes chansons vous accompagnent vers des horizons d'amour et de bonheur, sur le chemin du « Visiteur d'un soir »... Réservations pour les personnes à mobilité réduite : 04 73 62 79 26