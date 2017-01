Plus d'infos sur le concert Gloria De Poulenc à Lyon 3è arrondissement

L'ORCHESTRE NATIONAL DE LYON (L.1064009/1064010/ 1064011) présente ce concert

«De 1920 à 1935, je me suis, je l'avoue, peu soucié des choses de la foi», confia Poulenc. La conversion n'en fut que plus profonde après la mort brutale du jeune compositeur Pierre-Octave Ferroud et la découverte du sanctuaire de Rocamadour. Était-il plus belles partitions que les Litanies à la Vierge noire et le Gloria pour remercier Bernard Tétu, à l'heure d'une retraite dont on devine qu'elle ne sera pas silencieuse ?Fondateur en 1979 des Choeurs de l'Orchestre national de Lyon, devenus en 1993 Choeurs et Solistes de Lyon, Bernard Tétu est un partenaire de longue date de l'ONL. En 2014, la formation s'est rapprochée du Choeur Britten de Nicole Corti pour donner naissance à Spirito. Cette nouvelle entité ne pouvait manquer à l'appel de cette soirée, ni des Happy Days «Éclats de voix» qui l'entourent.Le Gloria sera l'occasion d'accueillir pour la première fois la soprano hongroise Emõke Baráth, aussi à l'aise sur les scènes baroques que dans les rôles romantiques depuis ses réussites au Concours d'opéra baroque d'Innsbruck et à l'Académie du Festival de Verbier. Enfin, Diego Innocenzi, titulaire de l'orgue du Victoria Hall de Genève, retrouvera Bernard Tétu et ses solistes vocaux et instrumentaux dans ces motets de Franck qu'ils ont enregistrés ensemble.Personnes à mobilité réduite: 04 78 95 95 95