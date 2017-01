Plus d'infos sur le concert Dhafer Youssef Quartet à Lyon 3è arrondissement

L'ORCHESTRE NATIONAL DE LYON (L.1064009/1064010/ 1064011) présente ce concert

Dhafer Youssef est un des rares élus parmi de nombreux prétendants au rôle désormais social de passeur de cultures, lui qui a librement construit ce pont aujourd'hui très emprunté entre l'Orient et l'Occident, entre ce luth aux yeux noirs, à la poésie sereine, et les vertus de l'improvisation. Maître de l'oud, vocaliste extraordinaire et compositeur natif d'un village de pêcheurs du sud-est tunisien (Teboulba), Dhafer Youssef est issu d'une longue lignée de muezzins. Le musicien a décroché deux nominations (en 2003 et 2006) aux BBC Awards, dans la catégorie «Musiques du monde». En 2013, inspiré par sa rencontre deux ans plus tôt avec le clarinettiste Hüsnü Þenlendirici et le joueur de qanun Aytaç Doðan, Dhafer Youssef enregistre Birds Requiem, un album construit comme une musique de film. En 2016, il revient avec un nouvel album, enregistré cette fois avec la fine fleur du jazz new-yorkais – Aaron Parks au piano, Ben Williams à la contrebasse. La tournée suivant la parution du disque fera étape à l'Auditorium pour une soirée exceptionnelle.Personnes à mobilité réduite: 04 78 95 95 95